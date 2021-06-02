В Вологодской области появится военно-патриотический центр за 58 млн рублей
По данным регионального инвестиционного агентства, стрелковый клуб под названием «Красная звезда» будет построен в Грязовецком районе к 2024 году. Его учредителем является мастер спорта по стрельбе Денис Яковлев. Строительство начнется в июне, всего в реализацию проекта, которым руководит которым тренер областной стрелковой ассоциации Петр Грибенюк, будет инвестировано 58 млн рублей.
Идея создания центра «Красная звезда» связана с отсутствием в области специализированных стрельбищ для спортивного оружия, в связи с чем спортсмены и стрелки не могут тренироваться и совершенствовать свои навыки. Целевой аудиторией клуба также являются сотрудники силовых структур, которым будет предоставлена возможность посещать регулярные тренировки для отработки стрелковых навыков и участвовать в соревнованиях по служебным дисциплинам.
Проект будет выполнять и социальные функции, способствуя росту доли граждан, регулярно занимающихся спортом, и обеспечивая патриотическое воспитание молодежи. В состав комплекса войдут 23 стрелковые галереи, биатлонная трасса, помещения для хранения оружия, выставка военной техники, парковка, административное здание и гостиница.
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