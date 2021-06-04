Осенью в Петрозаводске откроется первый ФОК открытого типа

Республика Карелия >> Спорт >> 04.06.2021

Объект построят на площадке лицея на Белорусской улице. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания республики после выездного совещания. Круглогодичный многофункциональный спортивный комплекс станет первым подобным объектом в Карелии. На площадке, оснащенной современным оборудованием, жители окрестных домов смогут заниматься различными видами спорта.

Строительство объекта будет профинансировано на 20,1 млн рублей в соответствии с национальным проектом «Демография». Еще 20 млн рублей на подготовку площадки под ФОК выделит региональный бюджет. Спортивный комплекс задуман как универсальная площадка, на которой в зимний период можно играть в хоккей, а летом она будет оборудована в качестве футбольного поля. Вокруг обустроят беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, сектор для игры в стритбол, зоны тренажеров и трибуны. Весь комплекс будет хорошо освещен.

Нацпроект «Демография», о подготовке которого впервые было объявлено в 2019 году, включает 5 разделов. Два из них полностью посвящены развитию спорта и укреплению здоровья граждан. Ключевыми целями нацпроекта являются увеличение продолжительности жизни и стимулирование регулярных занятий спортом.





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