В Сыктывкаре открылся «Дом спорта»

Республика Коми >> Спорт >> 05.06.2021

Воспитанники спортшколы № 1 Сыктывкара вернулись в на Республиканский стадион в Дом спорта. Это учреждение снова открылось, но уже обновленным и с новым оборудованием, о чем рассказал директора А. Мудров.

В Доме спорта сделали ремонт, обновили материально-техническую базу, купили спортинвентарь для волейбола и художественной гимнастики. Осталось доработать мелкие детали, но этим займутся уже во время работы.

Для безопасности со стороны Центрального бассейна был открыт проход в залы для тренировки.

Напомним, что скоро этот объекта передадут под юрисдикцию Минспорта, о чем сообщил министр физкультуры и спорта В. Савилов.

Официального открытия Дома спорта и полного функционирования осталось ждать недолго.

Напомним, что с Республиканским стадионом было много проблем. Сначала его долго не могли привести в порядок, потому был проведен анализ, в ходе которого выяснилось, что на содержание стадиона нужно еще 50 млн руб. После того, как объект полностью введут в работу, министерство частично снимет финансовую нагрузку благодаря внебюджетным поступлениям от функционирования стадиона.





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