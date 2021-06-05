В Сыктывкаре открылся «Дом спорта»

Воспитанники спортшколы № 1 Сыктывкара вернулись в на Республиканский стадион в Дом спорта. Это учреждение снова открылось, но уже обновленным и с новым оборудованием, о чем рассказал директора А. Мудров.



В Доме спорта сделали ремонт, обновили материально-техническую базу, купили спортинвентарь для волейбола и художественной гимнастики. Осталось доработать мелкие детали, но этим займутся уже во время работы.



Для безопасности со стороны Центрального бассейна был открыт проход в залы для тренировки.



Напомним, что скоро этот объекта передадут под юрисдикцию Минспорта, о чем сообщил министр физкультуры и спорта В. Савилов.



Официального открытия Дома спорта и полного функционирования осталось ждать недолго.



Напомним, что с Республиканским стадионом было много проблем. Сначала его долго не могли привести в порядок, потому был проведен анализ, в ходе которого выяснилось, что на содержание стадиона нужно еще 50 млн руб. После того, как объект полностью введут в работу, министерство частично снимет финансовую нагрузку благодаря внебюджетным поступлениям от функционирования стадиона.

