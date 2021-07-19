Воркутинцы провели «Заполярную велоночь»

Организатор спортивного праздника - Центр активного отдыха Воркуты. В текущем году 27 участников «Заполярной велоночи» ехали к базе отдыха «Южный». Отменять мероприятие из ковида не стали, так как участников оказалось не много, а значит назвать мероприятие массовым нельзя. Кроме того, в северном регионе дней с хорошими погодными условиями не много, поэтому упускать возможность было нельзя.



Работу над маршрутом любительской велогонки начали весной. Специалистами были разработаны маршрут, место стоянки. От слишком больших расстояний отказались, поскольку не все участники могут преодолеть такие длинные расстояния.



В 2021 г. от точки старта до финиша дистанция была 8 км. Преодолевали ее по-разному. На месте сбора в п. Южный велогонщиков ждал горячий чай с развлекательной программой, организованные городским Центром спортмероприятий.



Некоторые спортсмены разбили палатки, потому что это один из живописнейших районов Воркуты. Такая традиция сформировалась давно. И хотя сама велопробег прошел не ночью, ночевали велосипедисты вместе.