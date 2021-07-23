Как правильно делать ставки на спорт

Такой вопрос при игре в букмекерских конторах актуален не только для новичков. Зачастую даже любители делать ставки на спорт с многолетним опытом игры после очередного "слитого" депозита ловят себя на мысли: "Что я делаю неправильно?" Попробуем в этом материале разобраться с чего нужно начинать в ставках на спорт, чтобы иметь шансы на успех.

Изучение теории в ставках

Для того, чтобы не оказаться в отношениях с букмекером в заведомо проигрышном положении, необходимо перед внесением первого депозита хорошо поработать над теорией. При этом уделить внимание правилам не только непосредственно ставок на спорт, а и юридическим аспектам взаимоотношений с букмекерской конторой, которые крайне важны. К этому относятся и вопросы регистрации в ЦУПИС (для игроков в России) и на сайте самого букмекера, и тонкости ввода/вывода средств.

Конечно же, для полного понимания аспектов необходимо посетить раздел "Правила", который имеется на сайте любого онлайн-букмекера. Здесь следует изучить основные виды ставок (ставки на исход, ставки на тотал, ставки с форой) и типы ставок (экспресс, система, ординар), ознакомиться с правилами пари по ходу матчей и многими другими основополагающими моментами.

Погружение в нюансы ставок на спорт

Раздел букмекерской конторы "Правила" не стоит забывать и после первого изучения. В ставках на спорт есть много нюансов, которые каждая уважающая себя контора оговаривает в своде правил. Например, при ставке на гол Луиса Суареса в ворота Барселоны можно упустить то, что если футболист не вышел на поле в основном составе, ставка подлежит возврату. Даже если Суарес выйдет на замену и забьёт гол.

В случае ставки на жёлтые карточки той или иной команды, необходимо обратить внимание на правила, где отражено засчитывается ли жёлтой карточкой вторая, показанная одному и тому же игроку, или показанная эмоциональному футболисту, находящемуся на лавке запасных, что нередко встречается в футболе. Бывает так, что футбольные матчи прерываются и отменяются. Некоторые букмекеры рассчитывают ставки по фактическому результату, если сыграно 45 или 60 минут. Этим нюансам следует уделить внимание заранее.

Методы опытных игроков

Опытные игроки букмекерских контор никогда не оказываются поставленными перед неожиданным фактом. Они тщательно изучают правила игры в букмекерской конторе, а непонятные моменты выясняют в технической поддержке, которая в наше время у серьёзных букмекеров работает довольно слаженно. Делайте ставки правильно и достигайте только победных результатов!