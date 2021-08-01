В Сыктывкаре открыт тренажерный комплекс на "Динамо"

Республика Коми >> Спорт >> 01.08.2021

На территории лыжной базы за ж. д. вокзалом Сыктывкара завершился монтаж 6 тренажеров в рамках "Народного бюджета".

2 тренажера "Мультиштанга" позволят выполнять 8 упражнений на разные группы мышц, "Рычажная тяга" предназначена для тренировки мышц спины, вторичную нагрузку на ручные мышцы обеспечит тренажер "Жим от груди".

В действии и комплекс "Пресс + Гиперэкстензия" для развития ягодичных мышц, мышц спины, брюшного пресса.

Все эти тренажеры позволят не тратиться на спортзалы, а заниматься бесплатно и в любое время. Тренажеров достаточно, чтобы работать со всеми основными группами мышц и развивать равномерно все части тела.

На лыжной базе "Динамо" идет монтаж аудиосистемы вдоль всей лыжероллерной трассы. Это делается по программе социального партнерства.

По данным управления физкультуры городской мэрии проходит индивидуальная диагностика отдельных громкоговорителей. Неисправное оборудование отремонтируют или заменят на новое. Пользоваться новой спортинфраструктурой могут все желающие.





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