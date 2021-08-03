На гранты в сфере спорта в Мурманской области выделено почти 3 млн руб.

Мурманская область >> Спорт >> 03.08.2021

В 2021 г. в областном бюджете впервые предусмотрели деньги на гранты проектам и программам в области физической культуры, спорта. На совещании в правительстве региона об этом сообщила глава Минспорта С. Наумова.

С 15 июня проводился конкурс, в котором приняли участие НКО (некоммерческие организации), физлица. Номинаций было 4:

- организация спортивно-массовой работы для детей, подростков по месту жительства;
- организация семейных спортивных мероприятий;
- организация физкультурно-оздоровительной работы с людьми старшего поколения;
- создание и развитие студенческих и школьных спортивных лиг.

Максимальный грант - 300 тысяч руб. на проект, 400 тыс. руб. - на программу. Сумма всех грантов – 2,7 млн руб. Конкурс выявил 7 победителей: 3 НКО и 4 физических лица, чьи проекты направлены на развитие пейнтбола, мотоциклетного спорта, скалолазания, скандинавской ходьбы и других видов спорта. Деньги можно использовать на организацию мест занятий спортом, на обучение, закупку инвентаря, оплату труда тренеров и мн. др.





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