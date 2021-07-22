Работы на стадионе «Юность» в Петрозаводске завершат осенью

Глава Карелии А. Парфенчиков проверил ход работ на петрозаводском стадионе «Юность», который откроют для тренировок осенью. Здесь производится укладка искусственного поля, искусственного покрытия легкоатлетических дорожек.



На 100-метровой дистанции планируют обустроить 6 беговых дорожек, 4 – на протяжении всего круга. Покрытие с газоном куплено в конце прошлого года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».



В настоящее время на объекте демонтировано покрытие футбольного поля и дорожек, асфальтового покрытия, установлен забор по периметру объекта.



Напомним, что в 2020 г. все спортучреждения смогли улучшить свою материально-техническую базу. Приобретено спортоборудование, экипировка, тренажеры, а карельские спортсмены выезжали на тренировки и соревнования российского и международного уровня. Бассейн «Н2О» полностью укомплектован, в том числе зал для сухого плавания.



В регионе нужно увеличивать количество спортобъектов, развивать массовый спорт. Сейчас инфраструктуры по разным видам спорта мало, особенно по легкой атлетике, гимнастике и единоборствам. Можно для них использовать возможности школ.



Школа №55 включает 5 спортзалов. Будут прорабатываться варианты строительства спорткомплексов, в том числе Центра тхэквондо.