Работы на стадионе «Юность» в Петрозаводске завершат осенью
Глава Карелии А. Парфенчиков проверил ход работ на петрозаводском стадионе «Юность», который откроют для тренировок осенью. Здесь производится укладка искусственного поля, искусственного покрытия легкоатлетических дорожек.
На 100-метровой дистанции планируют обустроить 6 беговых дорожек, 4 – на протяжении всего круга. Покрытие с газоном куплено в конце прошлого года в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
В настоящее время на объекте демонтировано покрытие футбольного поля и дорожек, асфальтового покрытия, установлен забор по периметру объекта.
Напомним, что в 2020 г. все спортучреждения смогли улучшить свою материально-техническую базу. Приобретено спортоборудование, экипировка, тренажеры, а карельские спортсмены выезжали на тренировки и соревнования российского и международного уровня. Бассейн «Н2О» полностью укомплектован, в том числе зал для сухого плавания.
В регионе нужно увеличивать количество спортобъектов, развивать массовый спорт. Сейчас инфраструктуры по разным видам спорта мало, особенно по легкой атлетике, гимнастике и единоборствам. Можно для них использовать возможности школ.
Школа №55 включает 5 спортзалов. Будут прорабатываться варианты строительства спорткомплексов, в том числе Центра тхэквондо.
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