В НАО начался прием заявлений на включение в перечень физкультурно-спортивных организаций

Любители спорта, пользующиеся услугами организаций, ИП из этого списка, могут получить налоговые вычеты. Документы на включение в список от ИП, организаций, осуществляющих деятельность в сфере физкультуры в качестве главного вида деятельности, принимают в Департаменте спорта НАО.



Нужен оригинал заявления главы физкультурно-спортивной организации, копии документов, подтверждающих работу по оказанию физкультурно-оздоровительных услуг, а также копию расписания, копии документов, подтверждающих наличие профобразования у работников. У них должны быть дипломы об окончании вузов, училищ, курсов, а также опыт работы по спортивному направлению.



К заявлению надо приложить согласие на публикацию материалов об организации, ИП в интернете.



В бумажном виде документы можно направить в Департамент спорта Ненецкого округа (Нарьян-Мар, ул. Ленина, 23 А, каб. 303).



Документы подаются до 16 октября. В дальнейшем заявления будут принимать ежегодно, не позднее 1 октября каждого года, предшествующего календарному году.

