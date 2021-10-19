В Мурманской области стартовал проект «Бодрое воскресенье»

В Мурманске запущен проект «Бодрое воскресенье», в рамках которого инструкторы проводят еженедельные тренировки для жителей бесплатно.



Также открытии проекта задействованы Мончегорск и Молочный. Благодаря ему желающие смогут заниматься спортом.



В СК «Долина Уюта» прошли тренировки по бегу (тренер – К. Багатько), скандинавской ходьбе (Е. Проворова), воркауту (Р. Артемьев).



Перед тренировкой тренер-инструктор И. Голубева провела разминку на открытом воздухе. В ней приняли участие 50 человек.



Прошли занятия по йоге (тренер – А. Петрова) в зале «Москва» отеля AZIMUT. Требовалась предварительная регистрация, так как вид спорта очень популярен, а места закончились за пару дней до мероприятия.



В мончегорском клубе «Путь сильных» прошла тренировка по многоборью под руководством О. Киселёвой. В Молочном начались занятия по скандинавской ходьбе тренера Е. Кондратюк.



24 октября к проекту присоединится Кировск с сайклингом и китайской гимнастикой.



Организаторы – Минспорта Мурманской области, АНО «Спорт для всех 51».