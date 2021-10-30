Место старой спортшколы на Варкауса не отдадут под жилищную застройку

Республика Карелия >> Спорт >> 30.10.2021

Место старой спортивной школы на ул. Варкауса под строительство нового жилого дома не отдадут, в чем уверил мэр Петрозаводска В. Любарский.

На территории экс-ТЦ «Шанс», который уже снесли, появится жилой дом, но соседний участок спортшколы, конькобежная дорожка, останутся зарезервированы для спортивных занятий. Здесь построят современный спорткомплекс. Но какой это объект будет, зависит от подготовленного проекта и финансирования. Сначала надо освободить место от пришедших в состояние руин объектов.

Территория магазина «Шанс» частная. Там было план возвести высотку до 25 этажей, но глава Петрозаводска заверил, что строительство не выйдет за пределы этой территории. Пока за разрешением на возведение жилого дома никто в мэрию не обращался. Там слишком мало места, чтобы построить дом с полноценной территорией и не выйти за пределы частного участка, а любой выход за границы – это гарантированные проблемы с городом и людьми. Горожан больше интересует сохранение спортивного объекта.





Рекомендуем по теме:

Северяне могут получить пять новых услуг в электронном виде

Проект школы-сада в пос. Харута разработают до конца 2020 г.

В Петрозаводске разрабатывают проект комплексной застройки участка с аварийными домами

"Лежачие полицейские" появились в Петрозаводске

В Петрозаводске на набережной Варкауса планируют строить коттеджи

Жители "Варавино-Фактория" пытаются сохранить сквер Грачева


Что предлагают мобильные интернет-казино своим игрокам?

Мурманская областьпривлекала туристов крабовым сафари и фотоохотой на китов

Нацпроект «Здравоохранение»: обследование на новом маммографе прошли 125 жителей НАО

В Вологодской области запретили ловлю сига и раков

В Коми местной продукции станет больше

В Усинске открылся первый экоцентр

4 спортзала открылись в петрозаводском универмаге на месте торговых площадей
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2021 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета