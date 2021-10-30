Место старой спортшколы на Варкауса не отдадут под жилищную застройку

Место старой спортивной школы на ул. Варкауса под строительство нового жилого дома не отдадут, в чем уверил мэр Петрозаводска В. Любарский.



На территории экс-ТЦ «Шанс», который уже снесли, появится жилой дом, но соседний участок спортшколы, конькобежная дорожка, останутся зарезервированы для спортивных занятий. Здесь построят современный спорткомплекс. Но какой это объект будет, зависит от подготовленного проекта и финансирования. Сначала надо освободить место от пришедших в состояние руин объектов.



Территория магазина «Шанс» частная. Там было план возвести высотку до 25 этажей, но глава Петрозаводска заверил, что строительство не выйдет за пределы этой территории. Пока за разрешением на возведение жилого дома никто в мэрию не обращался. Там слишком мало места, чтобы построить дом с полноценной территорией и не выйти за пределы частного участка, а любой выход за границы – это гарантированные проблемы с городом и людьми. Горожан больше интересует сохранение спортивного объекта.

