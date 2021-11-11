Хоккей 2022: самые ожидаемые события
Шестнадцать команд будут бороться за самый ценный трофей в профессиональном хоккее. Каждая команда играет 56 игр в регулярном сезоне, с января по май, только в своем дивизионе. По четыре лучшие команды выходят в плей-офф. Первый и второй раунд плей-офф будут сыграны внутри каждого дивизиона.
Что происходит в НХЛ сегодня?
В Северном дивизионе, как и ожидалось, лидирует хоккейная команда Toronto Maple Leafs. Дуэт Остон Мэттьюс — Митч Марнер впечатляет еще один сезон. С сорока голами американец является лучшим бомбардиром лиги. Команде Шелдона Кифа может угрожать только "Эдмонтон Ойлерз" с невероятным Коннором Макдэвидом, который снова преодолел барьер в сто очков, несмотря на укороченный сезон. Так что рекомендуем заранее скачать приложение для ставок на спорт. Если не получается сделать это, вам поможет пошаговая инструкция по скачиванию.
На Востоке четверка лидеров (Пингвины, Кэпиталз, Брюинз, Айлендерс) восстановилась довольно быстро. У "Нью-Йорк Рейнджерс" был шанс догнать увядающий "Айлендерс" в конце регулярного сезона, но они проиграли прямые встречи с местным соперником и вынуждены отложить мечты о плей-офф еще на год.
У "Баффало Сэйбрз" была еще одна кошмарная кампания. Проиграв восемнадцать игр подряд, они сравнялись с печально известным рекордом "Питтсбург Пингвинз" в сезоне 2003/04.
Прошлогодним чемпионам, "Тампа-Бэй Лайтнинг", пришлось нелегко в Центральном дивизионе. Лишенные травмированного Никиты Кучерова, они были вынуждены отражать атаки "Каролины Харрикейнз" и другой флоридской команды, "Пантерз". Только на финише регулярного сезона будет решено, какая команда выйдет из этого дивизиона четвертой. Судя по всему, это будут "Нэшвилл Предаторз", но у "Даллас Старз" еще есть шанс.
Западная Лига
Соревнования на Западе обещают быть чрезвычайно захватывающими. В борьбе за первое место должны встретиться команды "Колорадо Лавин" и "Вегас Голден Найт". Однако не стоит забывать и о черной лошадке турнира - Minnesota Wild. Wild, с непредсказуемым новичком Кириллом Капризовым, совершенно другая команда, чем несколько месяцев назад. Они могут попортить много крови любимым соперникам.
Зимние Олимпийские Игры в Пекине 2022: Хоккей
В олимпийском хоккейном турнире в Пекине примут участие 12 команд. Восемь из них мы знаем уже давно. Это команды, занимающие первые места в рейтинге: Канада, РПЦ (россияне снова выступят без возможности соревноваться под своим флагом), Финляндия, Швеция, Чехия, США, Германия и Швейцария. К этой группе добавились хозяева — китайцы. Остальной мир борется за три пропуска.
Остальные команды были разделены на разные классы, также в соответствии с рейтингом. Это определило, в каком раунде стартовала каждая команда.
Как будет выглядеть олимпийский турнир?
Обычно групповой этап является наименее важной частью турнира. Двенадцать команд разделены на три группы — в соответствии с их местами в рейтинге. Победители и лучшая команда со второго места обеспечат себе место в четвертьфинале. Все остальные команды сыграют в 1/8 финала.
Разделение на группы:
- A: Канада, США, Германия, Китай.
- B: Россия, Чехия, Швейцария, отборочная команда.
- C: Финляндия, Швеция, 2 команды из квалификации.
Рекомендуем по теме:
4 района Вологодской области получат автоклубы
Известный в Петрозаводске ресторатор высказался о новых ограничениях в Карелии
Жительница Карелии выиграла суд у АЗС
На побережье в Северодвинске выбросило российский «Бериллий»
В Емецке открылся новый турмаршрут
Жителям Коми рассказали о главной задаче Всероссийской переписи населения
Ю. Башмет откроет в Мурманске образовательный центр