Хоккей 2022: самые ожидаемые события

Шестнадцать команд будут бороться за самый ценный трофей в профессиональном хоккее. Каждая команда играет 56 игр в регулярном сезоне, с января по май, только в своем дивизионе. По четыре лучшие команды выходят в плей-офф. Первый и второй раунд плей-офф будут сыграны внутри каждого дивизиона.



Что происходит в НХЛ сегодня?

Западная Лига

Зимние Олимпийские Игры в Пекине 2022: Хоккей

Как будет выглядеть олимпийский турнир?

A: Канада, США, Германия, Китай.



B: Россия, Чехия, Швейцария, отборочная команда.



C: Финляндия, Швеция, 2 команды из квалификации.

