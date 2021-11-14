В Коми планируют увеличить затраты на развитие спорта

Об итогах года в физкультуре и спорте в видеообращении рассказал глава Коми В. Уйба.



От жителей приходит много вопросов по отрасли. Важно, будут ли обеспечены финансированием дети при поездках на соревнования, будет ли отремонтирован спорткомплекс. Объем средств на программу в 2021 г. - 1,7 млрд руб. Сумма большая, но отрасль недофинансирована. На 2022 г. планируется увеличение трат по спорту.



Правительство привлекло федеральные 60,5 млн руб. для оснащения объектов спортинфраструктуры оборудованием, для поддержки организаций, готовящих резервистов для сборных, для покупки инвентаря.



В этом году долгожданным стало окончание реконструкции Республиканского стадиона.



Первым мероприятием зимнего сезона стал 30-й ЧР по хоккею с мячом. Летом стадион принял матчи Юношеской лиги по футболу.



Завершился капремонт спортшколы олимпийского резерва №4.



Капремонты идут в РЛК им. Р. Сметаниной и спортшколе по конному спорту.



133 объекта Коми требуют капремонта на 1 млрд руб. В адрес Минспорта республиканские власти направили информацию, и на федеральном уровне проработают вопрос по включению объектов в список тех, которые профинансируют по линии проекта "Спорт - норма жизни".



