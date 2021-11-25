Ремонт ул. Поэта Романова не помешает лыжникам тренироваться в Вологде

Подрядчик, выполняющий перенос сетей должен разровнять территорию для лыжников, которые с помощью спецтехники сделают качественную трассу. Об этом договорились власти города и руководство спортшколы по зимним видам спорта.



Всего неделю назад вологодские лыжники открыли сезон. Оказалось, что кататься можно лишь по 1,5-километровому кругу у ст. «Локомотив», потому что реконструируемая ул. Поэта Романова разрезала поле, где проходила лыжная трасса на двое.



Впереди соревнования, а открытие сезона будет в середине декабря, а в таких условиях нельзя готовиться к соревнованиям и проводить их. Когда планировали строить улицу, для лыжников обещали сделать мосты, чтобы можно было ездить. Но сейчас возможности заниматься просто нет.



Протяженность трассы 10 км. Эта территория востребована профессиональными лыжниками и вологжанами. Пришлось договариваться с подрядчиком, который подготовит территорию.



В рамках начального этапа строительства ул. Поэта Романова перенесут 12 км инженерных сетей, а в рамках уже 3-го этапа начнут забивать сваи для моста через Шограш. Но эти работы мешать спортсменам не должны.



