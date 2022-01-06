Мурманчане выходят на старт «Лыжня зовет»

Мурманская область >> Спорт >> 06.01.2022

В Мурманске открылся конкурс «Лыжня – зовет!», который продлится до 10 апреля. Он будет проходить по средам, воскресеньям, субботам, праздничным дням).

Задача спортсменов – преодолеть больше километров на лыжах. Участники оформляют дневник учета километров, фиксируют каждый выход на лыжню. Записи подтверждаются талонами, полученными у дежурных на пунктах контроля. В апреле все дневники изучат члены комиссии, определят лауреатов.

Конкурс проводится ежегодно. Он способствует развитию зимнего спорта на свежем воздухе. Все больше людей предпочитают проводить выходные дни на лыжах.

До места соревнований и обратно ходит бесплатный автобус №31. Уже сделала свой первый рейс в 2022 г. электричка Мурманск-Апатиты «Лыжная стрела». Дальше по расписанию в новогодние праздники будет ходить с 9 января. Цена билета 291 руб.

Разрешение на бесплатный провоз сноубордов и лыж, размер которых превышает 180 см по сумме 3-х измерений, уже действует. Акция действует до 31 марта.





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