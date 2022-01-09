Декада спорта и здоровья в Архангельской области продолжается

В Архангельске состоялись игры регионального этапа соревнований по мини-футболу среди девочек и девушек. Они являются частью проекта РФС «Мини-футбол – в школу».



Игры прошли также в рамках Декады спорта и здоровья. Ее традиционно проводят в новогодние праздники во многих городах России по проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».



В этом году на паркет вышли 7 команд учебных заведений Архангельска, Северодвинска. Определились победители в 4-х возрастных группах.

Среди девочек в возрасте 10–12 лет победила команда школы № 27 Архангельска. Девочки из 51-й школы Архангельска стали победительницами в 2-х возрастных группах: 15–16, 13-14 лет.



В группе девушек победу одержали мини-футболистки Архангельского морского кадетского корпуса им. Адмирала Флота Советского Союза Н. Кузнецова.



Соревнования призваны популяризировать спорт среди девушек, привлекать зрителей. Это важно делать во время праздников, когда есть время на такой отдых.