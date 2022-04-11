Карельская сборная взяла бронзовую медаль на первенстве России по флорболу

Соревнования по популярной в Европе игре Флорболу среди юниорок прошли в Московской области. У девушек хоккей на перкете с мячом пользуется не меньшей популряностью, чем у юношей.



Карельские спортсменки 16-19 лет получили бронзу благодаря слаженной игре и руководству опытного тренера Г. Вострякова.



Сборная Карелии состояла не только из петрозаводских, но и из шуйских спортсменок, а лучшим игроком стала Анна Шкурко. Она стала лучшей нападающей турнира.



Первое место досталось сборной Нижегородской области, 2-е - архангельской команде «Поморочки».



Также спортсменки Карелии хорошо выступили на Всероссийском соревновании по художественной гимнастике, который проводился в память о Заслуженном тренере СССР, РСФСР Н. Шибаевой. Соревнования прошли в МО.



В сборную республики вошли А. Бердник, В. Мошникова, О. Манукова, П. Мукконен, Ю. Караваева, Э. Матисова.



Первой пришла к финишной ленте и карельская лыжница О. Жолудева на Первенстве страны по лыжным гонкам среди юниорок в Апатитах (Мурманская область). Ольга победила в масс-старте на 30 км.













