Юниоры «Водника» завоевали золото на чемпионате РФ

Архангельская область >> Спорт >> 18.04.2022

В Красноярске прошло первенство страны по хоккею с мячом. На нем собрались юниоры 2003-2004 г. р. Целую неделю лучшие команды России в своей возрастной группе бились за титул сильнейшей. От Архангельской области приехали представители спортшколы олимпийского резерва «Поморье» – команда «Водник-2004».

В стартовой игре она сыграла в результативную ничью 12:12 с кемеровским «Кузбассом». Дальше архангелогородцы не теряли очков, и в результате уехали с турнира с золотыми медалями.

Губернатор Архангельской области А. Цыбульский поздравил победителей и отметил, что школа олимпийского резерва «Поморье» воспитывает чемпионов! Из лучих 8 команд России в Красноярске именно ребята из Архангельска стали лучшими.

Этой победы пришлось ждать долго, так как в последний раз юниорский «Водник» становился сильнейшими в РФ 16 лет назад, когда золотые медали победителей держали в руках будущие игроки мастеров Е. Дергаев, А. Антонов, С. Калинин, Г. Лапин, И. Пономарев, А. Серов. У сегодняшних победителей неплохие перспективы на будущее.





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