Музей Р. Сметаниной отдадут Коми

Республика Коми >> Спорт >> 22.04.2022

Совет Сыктывкара собирается одобрить документ, предлагающий к передаче из горсобственности в собственность Коми дома с участком по ул. Тентюковской, 301. Здесь с 1997 г. находится музеей олимпийской чемпионки Р. Сметаниной.

Сейчас на сайте совета Сыктывкара доступен проект документа, в котором 2 объекта – 4-этажное здание (586 кв. м.) и участок 1409 кв. м.) по ул. Тентюковская, 301.

Организация – это государственное учреждение Коми. В 1992 г. на вечере прощания Р. Сметаниной с большим спортом здание ей подарили. Позже вручили ключи от коттеджа, а потом издали распоряжение о создании музея.

Музейная экспозиция находится в зале первого этажа. Основу составила коллекция наград и призов, фотографий Сметаниной. В 1999 г. «Музей олимпийской чемпионки Р. Сметаниной» стал республиканским учреждением, а его учредителем стало Министерство физкультуры Коми. В 2008 г. решили расширить экспозицию. Некоторые разделы посвящены успехам лыжников Коми и Всероссийским соревнованиям на призы Р. Сметаниной.

Заседание совета состоится 28 апреля.





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