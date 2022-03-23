Музей Р. Сметаниной отдадут Коми
Совет Сыктывкара собирается одобрить документ, предлагающий к передаче из горсобственности в собственность Коми дома с участком по ул. Тентюковской, 301. Здесь с 1997 г. находится музеей олимпийской чемпионки Р. Сметаниной.
Сейчас на сайте совета Сыктывкара доступен проект документа, в котором 2 объекта – 4-этажное здание (586 кв. м.) и участок 1409 кв. м.) по ул. Тентюковская, 301.
Организация – это государственное учреждение Коми. В 1992 г. на вечере прощания Р. Сметаниной с большим спортом здание ей подарили. Позже вручили ключи от коттеджа, а потом издали распоряжение о создании музея.
Музейная экспозиция находится в зале первого этажа. Основу составила коллекция наград и призов, фотографий Сметаниной. В 1999 г. «Музей олимпийской чемпионки Р. Сметаниной» стал республиканским учреждением, а его учредителем стало Министерство физкультуры Коми. В 2008 г. решили расширить экспозицию. Некоторые разделы посвящены успехам лыжников Коми и Всероссийским соревнованиям на призы Р. Сметаниной.
Заседание совета состоится 28 апреля.
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