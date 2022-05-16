Тренажеры с QR-кодом, тропа здоровья появятся в Малых Карелах

Стадион им. В. Кузина ассоциируется только с зимним сезоном, потому что сюда многие приезжаю туда кататься на лыжах.



Ситуация вскоре может измениться. Стадион может стать локацией для семейного отдыха, также сюда привлекут почитателей летних видов спорта.



Разработан дизайн проекта, согласно которому на территории появится «умная» спортплощадка, детская игровая зона, тропа здоровья и зона для отдыха. Оборудование спортплощадки будет установлено текущим летом, но когда точно, никто сказать пока не готов, поскольку нет ясности с финансированием. Скоро состоятся торги по закупкам оборудования, а монтаж будет зависеть от срока поставки. Если оборудование поступит поздно, его уже не будут монтировать, а перенесут процесс на 2023 г. Проблема в то, что резиновое покрытие укладывать при минусовой температуре нельзя.



На площадке будут видеокамеры, на тренажерах - QR-коды, подсказывающие, как выполнять упражнения.



На площадке можно будет играть в баскетбол, футбол, волейбол, кататься на коньках и ватрушках.

