На открытии крупнейшего в Заполярье скейт-парка прошли соревнования

Мурманская область >> Спорт >> 17.05.2022

В мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» торжественно открыли крупнейший в регионе бетонный скейт-парк. На церемонии состоялись соревнования по скейтбордингу, трюковому самокату и ВМХ.

Скейт-парк имеет площадь 850 кв. м. Он построен по инициативе А. Чибиса, губернатора Мурманской области, министерством благоустройства и градостроительства МО по программе развития «Наш Мурманск». На строительство ушло 25 млн руб.

Е. Дягилева, вице-губернатор региона, отметила, что молодежи, увлекающейся скейтбордом становится больше год от года. Эту преданность спорту нужно поощрять. Впереди целое лето чтобы северяне могли наслаждаться возможностями спортивного объекта.

На первых соревнованиях судейскую бригаду возглавил многократный победитель соревнований по скейтбордингу и руководитель экстрим-сообщества РФ М. Круглов. Он отметил, что в городах страны открываются скейт-парки, и хорошо, что в Мурманске тоже теперь есть современная площадка.

В ноябре прошлого года в мурманской Долине Уюта открылся первый бетонный скейт-парк в рамках реализации плана по благоустройству «Наш Мурманск».

Открытие планировалось на майские праздники, но погода была дождливая и холодная, поэтому открытия немного сдвинули на более поздний срок.





Рекомендуем по теме:

Лыжероллерную трассу в мурманской «Долине Уюта» заасфальтировали

Министерство спорта РФ поддержало инициативу Мурманской области по строительству современного спортивно-досугового центра

В Мурманске проходит турнир по пожарно-прикладному спорту

Кубок Мурманской области по мотокроссу разыграли в Мончегорске

Дерт-парк для экстремалов построят летом в Архангельске

В Кандалакше открылся бассейн-долгострой


Юниоры «Водника» завоевали золото на чемпионате РФ

Музей Р. Сметаниной отдадут Коми

Ветеранов в Заполярье освободят от коммунальных платежей с мая 2022 г.

Жителей НАО приглашают к участию в конкурсе видеороликов «МЫ»

В Мурманске проведут инвентаризацию заброшенных зданий

Здание судебно-медицинской экспертизы строят в Петрозаводске

За кинотеатром "Ленком" в Вологде обустраивают площадку для отдыха
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета