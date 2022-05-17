На открытии крупнейшего в Заполярье скейт-парка прошли соревнования

В мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» торжественно открыли крупнейший в регионе бетонный скейт-парк. На церемонии состоялись соревнования по скейтбордингу, трюковому самокату и ВМХ.



Скейт-парк имеет площадь 850 кв. м. Он построен по инициативе А. Чибиса, губернатора Мурманской области, министерством благоустройства и градостроительства МО по программе развития «Наш Мурманск». На строительство ушло 25 млн руб.



Е. Дягилева, вице-губернатор региона, отметила, что молодежи, увлекающейся скейтбордом становится больше год от года. Эту преданность спорту нужно поощрять. Впереди целое лето чтобы северяне могли наслаждаться возможностями спортивного объекта.



На первых соревнованиях судейскую бригаду возглавил многократный победитель соревнований по скейтбордингу и руководитель экстрим-сообщества РФ М. Круглов. Он отметил, что в городах страны открываются скейт-парки, и хорошо, что в Мурманске тоже теперь есть современная площадка.



В ноябре прошлого года в мурманской Долине Уюта открылся первый бетонный скейт-парк в рамках реализации плана по благоустройству «Наш Мурманск».



Открытие планировалось на майские праздники, но погода была дождливая и холодная, поэтому открытия немного сдвинули на более поздний срок.

