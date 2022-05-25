В Петрозаводске подвели итог полумарафона «ЗаБег.РФ»

Республика Карелия >> Спорт >> 25.05.2022

В этом году легкоатлетический фестиваль проходил параллельно в 85 городах. В Карелии это масштабное событие, которого ждут с нетерпением и готовятся тщательно. Каждому участнику вручалась памятная медаль финишера с футболкой с логотипом полумарафона. Победители, призеры получили подарки от спонсоров, грамоты.

Всего в Петрозаводске на забег вышли больше 1 тыс. марафонцев. Они бежали по центру города - паркам, скверам, площади Кирова, историческому центру, Онежской набережной, а потом обратно. Как бежать, каждый мог выбрать сам. Например, это мог быть традиционный бег или скандинавская ходьба. Они могли бежать 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Были и детские забеги на дистанцию 100 м.

Возраст бегунов начинался с 2 лет, заканчивался 93 годами.

Поддержал спортсменов А. Парфенчиков, также принявший участие в «ЗаБеге.РФ». Он скандинавской ходьбой прошел 10 км. Глава региона занимается этим видом спорта регулярно, поэтому эта немаленькая дистанция не составила для него труда.

Культурную программу мероприятия обеспечивали танцы, музыка, выступления барабанщика С. Кияшкина, Dragon Space, школы брейк-данса». Параллельно проходил гастрономический фестиваль, а на площади можно было сфотографироваться с талисманом полумарафона - белым медведем.





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