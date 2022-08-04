Жителей НАО приглашают принять участие во Всероссийских соревнованиях «Человек идущий»

Ненецкий автономный округ >> Спорт >> 04.08.2022

По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» осенью проведут новый сезон Всероссийских состязаний по фоновой ходьбе. За 3 года к «Человеку идущему» присоединилось 173,5 тыс. человек с разных регионов РФ.

Принимают участие в соревнованиях по числу пройденных шагов семейные, студенческие команды, сотрудники компаний и муниципалитетов, пенсионеры и любители ЗОЖ. В этом году соревнования «Человек идущий» будут проводиться в сентябре - ноябре в категориях: «Команды пенсионеров», «Корпоративные команды», «Команды образовательных учреждений», «Семейные команды», «Команды муниципалитетов», «Команды неформальных объединений».

Запланировано 2 этапа соревнований – регистрация и тренировки сейчас и предварительный этап осенью.

Команда должна состоять из 20 – 50 человек строго своей категории. Регистрация бесплатная в приложении «Человек идущий». Через него будет вестись подсчет шагов в реальном времени, формироваться рейтинг.

От участника в командный зачет попадет до 25 тыс. шагов в день. Команда неформальных объединений может состоять из 10 человек, семейная – из 3-х. Результат определят как сумму средних арифметических результатов всей команды. Победит команда, показавшая наилучший результат.












Рекомендуем по теме:

Юнармейцы НАО приняли участие в соревнованиях «Школа безопасности»

Начался прием заявок на участие в турслете «Дорогами отцов-героев»

13 команд примут участие в турслете "Дорогам отцов-героев" в НАО

Стартовал очередной сезон Вологодской лиги КВН

Соревнования поисковиков пройдут в Коми

В НАО проходит региональный турнир по волейболу среди школьных команд


150 тыс. руб. взыскали с муниципального учреждения Череповца за ворованную фотографию

В столице Поморья проходит фестиваль исторической реконструкции

В Архангельской области будет работать межрегиональный медотряд «Коллеги»

Во время летних каникул в НАО работают педагогические отряды

В Карелии похищено издание сочинений Б. Пастернака стоимостью 5 млн руб.

Строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск проходит с опережением графика

Турагентство в Сыктывкаре получило предупреждение УФАС за рекламу с недостоверными данными
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета