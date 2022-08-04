Жителей НАО приглашают принять участие во Всероссийских соревнованиях «Человек идущий»
По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» осенью проведут новый сезон Всероссийских состязаний по фоновой ходьбе. За 3 года к «Человеку идущему» присоединилось 173,5 тыс. человек с разных регионов РФ.
Принимают участие в соревнованиях по числу пройденных шагов семейные, студенческие команды, сотрудники компаний и муниципалитетов, пенсионеры и любители ЗОЖ. В этом году соревнования «Человек идущий» будут проводиться в сентябре - ноябре в категориях: «Команды пенсионеров», «Корпоративные команды», «Команды образовательных учреждений», «Семейные команды», «Команды муниципалитетов», «Команды неформальных объединений».
Запланировано 2 этапа соревнований – регистрация и тренировки сейчас и предварительный этап осенью.
Команда должна состоять из 20 – 50 человек строго своей категории. Регистрация бесплатная в приложении «Человек идущий». Через него будет вестись подсчет шагов в реальном времени, формироваться рейтинг.
От участника в командный зачет попадет до 25 тыс. шагов в день. Команда неформальных объединений может состоять из 10 человек, семейная – из 3-х. Результат определят как сумму средних арифметических результатов всей команды. Победит команда, показавшая наилучший результат.
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