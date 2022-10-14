Сборная Сербии: шансы и прогнозы на чемпионат мира по футболу 2022

>> Спорт >> 08.11.2022

Впервые чемпионат мира по футболу пройдет в Северном полушарии в конце осени – начале зимы. Право провести 22-й мундиаль выиграл Катар. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уникальность этого события заключается еще и в том, что на чемпионате, в последний раз, примут участие 32 сборных. В 2026 году, команд будет уже 48.

В этом разборе мы рассмотрим шансы и коэффициенты сборной Сербии.

Что из себя представляет сборная Сербии


Сборная Сербии завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катар, обыграв, на последних секундах, Португалию. Для сербов, этот мундиаль станет 4-м, а лучшим достижением можно считать 3-е место в группе на чемпионате мира 2010.

Подопечные Стойковича сильны в игре в воздухе, выигрывая большинство навесов, которые часто удачно реализуют. В точности передач, сербов, так же тяжело упрекнуть. Но самым главным козырем сборной является ее непредсказуемость. Многие игроки могут нестандартно мыслить, что позволяет застать соперника врасплох и создавать острые моменты.

Сербия могла бы быть в числе теневых фаворитов, если бы не ее игра в обороне. Откровенно слабая линия, в которой защитники допускают как позиционные, так и технические ошибки.

Соперники по группе


Букмекерская компания Фонбет, предлагает сделать ставку на спорт, выбрав команду, которая точно сможет выйти в плей-офф.

В Катаре, сборной Сербии предстоит играть в группе G. Ее соперниками станут: Швейцария, Камерун и Бразилия.

Швейцария


Швейцарцы регулярно выходят в плей-офф, однако дальше ? они еще не продвигались. Сильной стороной команды является ее надежная игра в обороне, в том числе и один из лучших вратарей в мире. У сборной Швейцарии большой опыт игр с сильнейшими командами, благодаря чему они научились чувствовать себя уверенно даже без мяча.

Швейцарцы умеют проявлять характер, что они продемонстрировали на Евро 2020, в матче против Франции, обыграв их в серии пенальти. Команда составит серьезную конкуренцию сборной Сербии.

Сделать ставку, на выход Швейцарии из группы, Фонбет предлагает с коэффициентом 1.95.

Камерун


Сборная Камеруна смогла выиграть свою квалификационную группы и уверенно попасть на чемпионат мира 2022. Камерунцы отличаются выносливостью и отличными физическими данными. В Команде есть высокие игроки, которые отлично себя чувствуют в игре в воздухе.

На линии атаки, у Камеруна не все гладко: сборной не хватает игрока, который бы взял на себя создание и развитие острых моментов в центре поля.

Фонбет предлагает котировку 4.20, на выход камерунцев в плей-офф.

Бразилия


В Катар, бразильцы едут в статусе главных фаворитов. Однако, за последние 20 лет, их лучшим результатом, на чемпионатах мира, было 4-е место в 2014 году. Бразилия мощно прошла квалификацию, пропустив в 17 матчах, всего лишь 5 мячей.

Состав Бразилии, как всегда, щедр на таланты. Главной звездой и надеждой сборной, выступает нападающий Неймар, а также молодой и перспективный нападающий – Жуниор.

Выход сборной Бразилии в плей-офф, оценивается Фонбет, котировкой 1.05.

Прогнозы для Сербии


Букмекерская компания Фонбет объединила прогнозы на ЧМ 2022 и все ставки, в один блок на официальном сайте, что позволит быстро заключить интересующее пари.

Поставить, на выход сборной Сербии из группы, Фонбет предлагает с коэффициентом 2.20.

Заняв второе место в группе, в 1/8 сербы встретятся с Португалией или Уругваем. При удачных обстоятельствах Сербия вполне может совершить сенсацию и пройти дальше.

Поставить на появление Сербии в финале чемпионата, Фонбет предлагает с котировкой 70.00, а на победу в турнире – 140.00.





Рекомендуем по теме:

Россия: спортивные события 2021

В Мурманске пройдет чемпионат мира про Брейн-рингу

Алмаз в форме футбольного мяча нашли под Архангельском

Ставки на чемпионат мира по хоккею 2018: фавориты и аутсайдеры

Как попасть на Чемпионат мира по футболу 2018?

В Сыктывкаре завершился чемпионат по плаванию Северо-Западного федерального округа


Владелец «Снежной деревни» Кировска обвинил чиновников в давлении

Первый независимый книжный магазин открывается в Архангельске

Молодежь НАО может посетить 20 мероприятий по Пушкинской карт

В Мурманской области собачников начнут штрафовать за лай собак ночью

На развитие лесного хозяйства в Коми тратят в 3 раза меньше денег, чем приносят леса

Любители экстремального спорта в Петрозаводске тестируют новую площадку

Мэр Северодвинска заявил, что Нью-Йорк станет частью России
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
2022 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета