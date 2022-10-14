Сборная Сербии: шансы и прогнозы на чемпионат мира по футболу 2022

Впервые чемпионат мира по футболу пройдет в Северном полушарии в конце осени – начале зимы. Право провести 22-й мундиаль выиграл Катар. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уникальность этого события заключается еще и в том, что на чемпионате, в последний раз, примут участие 32 сборных. В 2026 году, команд будет уже 48.



В этом разборе мы рассмотрим шансы и коэффициенты сборной Сербии.



Что из себя представляет сборная Сербии

Соперники по группе

Швейцария

Камерун

Бразилия

Прогнозы для Сербии