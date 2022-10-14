Сборная Сербии: шансы и прогнозы на чемпионат мира по футболу 2022
Впервые чемпионат мира по футболу пройдет в Северном полушарии в конце осени – начале зимы. Право провести 22-й мундиаль выиграл Катар. Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Уникальность этого события заключается еще и в том, что на чемпионате, в последний раз, примут участие 32 сборных. В 2026 году, команд будет уже 48.
В этом разборе мы рассмотрим шансы и коэффициенты сборной Сербии.
Что из себя представляет сборная Сербии
Сборная Сербии завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катар, обыграв, на последних секундах, Португалию. Для сербов, этот мундиаль станет 4-м, а лучшим достижением можно считать 3-е место в группе на чемпионате мира 2010.
Подопечные Стойковича сильны в игре в воздухе, выигрывая большинство навесов, которые часто удачно реализуют. В точности передач, сербов, так же тяжело упрекнуть. Но самым главным козырем сборной является ее непредсказуемость. Многие игроки могут нестандартно мыслить, что позволяет застать соперника врасплох и создавать острые моменты.
Сербия могла бы быть в числе теневых фаворитов, если бы не ее игра в обороне. Откровенно слабая линия, в которой защитники допускают как позиционные, так и технические ошибки.
Соперники по группе
Букмекерская компания Фонбет, предлагает сделать ставку на спорт, выбрав команду, которая точно сможет выйти в плей-офф.
В Катаре, сборной Сербии предстоит играть в группе G. Ее соперниками станут: Швейцария, Камерун и Бразилия.
Швейцария
Швейцарцы регулярно выходят в плей-офф, однако дальше ? они еще не продвигались. Сильной стороной команды является ее надежная игра в обороне, в том числе и один из лучших вратарей в мире. У сборной Швейцарии большой опыт игр с сильнейшими командами, благодаря чему они научились чувствовать себя уверенно даже без мяча.
Швейцарцы умеют проявлять характер, что они продемонстрировали на Евро 2020, в матче против Франции, обыграв их в серии пенальти. Команда составит серьезную конкуренцию сборной Сербии.
Сделать ставку, на выход Швейцарии из группы, Фонбет предлагает с коэффициентом 1.95.
Камерун
Сборная Камеруна смогла выиграть свою квалификационную группы и уверенно попасть на чемпионат мира 2022. Камерунцы отличаются выносливостью и отличными физическими данными. В Команде есть высокие игроки, которые отлично себя чувствуют в игре в воздухе.
На линии атаки, у Камеруна не все гладко: сборной не хватает игрока, который бы взял на себя создание и развитие острых моментов в центре поля.
Фонбет предлагает котировку 4.20, на выход камерунцев в плей-офф.
Бразилия
В Катар, бразильцы едут в статусе главных фаворитов. Однако, за последние 20 лет, их лучшим результатом, на чемпионатах мира, было 4-е место в 2014 году. Бразилия мощно прошла квалификацию, пропустив в 17 матчах, всего лишь 5 мячей.
Состав Бразилии, как всегда, щедр на таланты. Главной звездой и надеждой сборной, выступает нападающий Неймар, а также молодой и перспективный нападающий – Жуниор.
Выход сборной Бразилии в плей-офф, оценивается Фонбет, котировкой 1.05.
Прогнозы для Сербии
Букмекерская компания Фонбет объединила прогнозы на ЧМ 2022 и все ставки, в один блок на официальном сайте, что позволит быстро заключить интересующее пари.
Поставить, на выход сборной Сербии из группы, Фонбет предлагает с коэффициентом 2.20.
Заняв второе место в группе, в 1/8 сербы встретятся с Португалией или Уругваем. При удачных обстоятельствах Сербия вполне может совершить сенсацию и пройти дальше.
Поставить на появление Сербии в финале чемпионата, Фонбет предлагает с котировкой 70.00, а на победу в турнире – 140.00.
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