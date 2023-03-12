В Коми состоялся фестиваль бега на охотничьих лыжах

Республика Коми >> Спорт >> 12.03.2023

В фестивале «Лямпиада» участвовали 140 лыжников.

Республиканский фестиваль в финно-угорском этнопарке (с. Ыб, Сыктывдинский район), посетили представители 11 муниципалитетов. Праздник посетили 718 зрителей.

Самый маленький участник был в возрасте 2,5 года, самый зрелый — 75 лет. Особенностью фестиваля стала экипировка. На старты допускались лыжники только в лямпах и лызях, а традиционные лыжные палки заменили на койбедь.

Победителями в женском забеге стала Т. Никулина, в мужском - С. Зюзев.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 

Зрители не остались без внимания. На фестивале была культурно-развлектальная программа с метанием копья, стрельбой из лука, национальными играми, катании на снегоходах, надувных санях, ватрушках, мастер-классы и ярмарка.

Справка. Лямпы - коми лыжи с большей шириной лыжни. Они хорошо продвигаются по снегу и не тонут в сугробах. Лыжные палки заменены койбедью, которой можно проверять капканы и отбиваться от волков.

Лызи — широкие лыжи со шкурой оленя/лося. Камус облегчает подъемы, препятствует пробуксовке.





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В Коми состоялся фестиваль бега на охотничьих лыжах

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