В Коми состоялся фестиваль бега на охотничьих лыжах

В фестивале «Лямпиада» участвовали 140 лыжников.



Республиканский фестиваль в финно-угорском этнопарке (с. Ыб, Сыктывдинский район), посетили представители 11 муниципалитетов. Праздник посетили 718 зрителей.



Самый маленький участник был в возрасте 2,5 года, самый зрелый — 75 лет. Особенностью фестиваля стала экипировка. На старты допускались лыжники только в лямпах и лызях, а традиционные лыжные палки заменили на койбедь.



Победителями в женском забеге стала Т. Никулина, в мужском - С. Зюзев.



Мероприятие прошло в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».



Зрители не остались без внимания. На фестивале была культурно-развлектальная программа с метанием копья, стрельбой из лука, национальными играми, катании на снегоходах, надувных санях, ватрушках, мастер-классы и ярмарка.



Справка. Лямпы - коми лыжи с большей шириной лыжни. Они хорошо продвигаются по снегу и не тонут в сугробах. Лыжные палки заменены койбедью, которой можно проверять капканы и отбиваться от волков.



Лызи — широкие лыжи со шкурой оленя/лося. Камус облегчает подъемы, препятствует пробуксовке.