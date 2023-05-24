Фестиваль художественной гимнастики прошел в Сыктывкаре

Спортсезон 2022/2023 юные гимнасты Коми закрыли фестивалем художественной гимнастики, посвященным памяти заслуженного тренера О. Тулубаевой.



Фестиваль был 5-м по счету и длился 2 дня. Юные гимнастки демонстрировали наработки, а потом показывали их на гала-концерте. Девочки показывали номера с мячами, обручами, булавами, получали за это заслуженные награды.



Задачей фестиваля было поддержание интереса к художественной гимнастике и детскому массовому спорту в целом.



К фестивале принимали участие гимнастки из Ухты, Сыктывкара, Усинска. Они демонстрировали отдельные элементы (шпагаты, мостики, корзинки, лодочки) и целые композиции. Программы у разных возрастных групп отличались. Если старшие девочки показывали программы с гимнастическими предметами (ленты, мяч, булавы, обруч), то младшие могли работать без них.



Зрители смогли увидеть героев мультфильма Мадагаскар, побывать в ледяном дворце королевы из «Холодного сердца», летать на ковре-самолете с Алладином. Разные клубы выбрав один мультфильм, не дублировали друг друга, а показывали уникальные программы. К примеру, под музыку из мультфильма про Алладина были попурри разных музыкальных тем и целая восточная сказка.



