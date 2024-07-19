Комистат изучил самые редкие в Коми виды спорта

В настоящее время в республике хорошо развиты 100 видов спорта. По статистике местного Минспорта на начало 2024 г. в спортивных секциях занимались 186000 человек.



Среди них многие отдали предпочтение популярным и самым распространенным видам спорта - лыжным гонкам, плаванию, футболу, волейболу и баскетболу. На них приходится 3000 человек. Но есть и редкие направления, развивающиеся в Коми только благодаря трем десяткам энтузиастов.



35 человек в республике любят парашютный спорт, 34 - городошный. Городки - старинная игра, смысл которой в бросании бит для выбивания фигур. Это довольно старая игра, которая упоминается в источниках периода Древней Руси.



28 человек в Коми занимаются айкидо, чьей характерной чертой является применение агрессии соперника во время боя против него самого. Защита строится из круговых движений, а это дает возможность эффективно уклоняться от захватов и ударов. Также айкидо отличается от других боевых искусств оборонительным стилем ведения боя.



23 жителя Коми предпочитают роуп-скиппинг - прыжки на скакалке с трюками разной степени сложности. Этому спорту всего 30 лет, но в стране есть своя Федерация роуп-скиппинга.



Гандбол - самый малочисленный по представительству вид спорта в республике, и это странно. 12 человек официально играют в него, несмотря на то, что это игра командная, участвовать в ней должны 2 команды - 14 человек.