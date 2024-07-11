В Коми национальной гимназии открылась новая спортплощадка

Республика Коми >> Спорт >> 31.07.2024

После ремонта на стадионе гимназии установили металлическое ограждение, футбольные ворота, баскетбольные щиты, обновили зрительскую зону. Обустройство спортплощадок важно для спортивной жизни района. Он активно застраивается, поэтому нагрузка на пришкольные спортплощадки повышается.

Напомним, что вопрос обустройства спортплощадки при гимназии в Сыктывкаре поднимался год назад, и тогда прорабатывались различные варианты финансирования. После разработки сметы и прочей документации, утверждения проекта на заседании Госсовета РК, бюджет города получил субвенцию из казны Коми на реализацию проекта. Путем проведения торгов был определен подрядчик.
Сейчас проект находится на стадии завершения. На площадке можно играть в гандбол, мини-футбол и баскетбол. Во внеурочное время ею могут пользоваться все, го ночью ворота будут закрываться для обеспечения исполнения “Закона о тишине”.

На осень намечены первые на обновленной площадке соревнования. Здесь будут состязаться гимназия и школа № 4, где проходит капремонт, а ученики временно проходят обучение в гимназии.





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