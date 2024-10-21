В Сыктывкаре открыли зал вольной борьбы им. А. Пошивалова

Он работает в новом корпусе СШ №9 в Краснозатонском.



А. Пошивалов — заслуженный работник физкультуры и спорта РФ, Коми. 40 лет работал тренером по вольной борьбе, подготовил сотни спортсменов, среди которых были мастера спорта, победителей разных всероссийских соревнований. Выпускники школы продолжают тренерскую деятельность, готовят новые поколения борцов.



Открытие зала стало событием для города. В нем участвовали министр образования Коми Н. Якимова, замглавы горадминистрации О. Бригида, вице-президент Федерации спортивной борьбы К. Иванов, глава комитета Госсовета по соцполитике Н. Дорофеева, ученики, учителя школы №9.



Выступающие на открытии отметили, что важно активно сотрудничать со спортивными федерациями, но еще важнее - поддерживать подвижность и здоровье детей. Вольная борьба развивает силу воли, командный дух, а это пригодится для участия в любых состязаниях. Целеустремленность также дает результаты, поэтому если появятся дети, решившие связать свою судьбу со спортом, у них есть шанс добиться успеха на самом высоком уровне.



Была подготовлена небольшая шоу-программа, в которой спортсмены продемонстрировали приемы вольной борьбы. В них приняли участие мальчики и девочки.



