Первый этап Кубка РФ по горнолыжному спорту начнется 1 декабря в Кировске

Мурманская область >> Спорт >> 30.11.2024

В соревнованиях примут участие 140 спортсменов из 20 субъектов РФ, в том числе из Мурманской области, которые уже приехали в Кировск. Турнир состоится на склоне горнолыжного комплекса местной спортшколы олимпийского резерва с 1 по 3 декабря. Это площадка для профессионалов в фристайле и горнолыжном спорте.

Сильнейшие спортсмены определяется в слаломе и слалом-гиганте.

Состязания проводятся в несколько этапов. В Кировске пройдет первый этап, далее 2-ой и 3-ий запланированы на 9 - 11 декабря в Полярных Зорях на горнолыжном комплексе «Салма». Там лыжникам придется соревноваться в слаломе. Затем пройдут этапы в Кусе, Красноярске, Москве, Елизово, Манжероке, Южно-Сахалинске, а потом сильнейшие приедут снова в Кировск на финал Кубка.

Напомним, что две недели назад Кировск уже принимал лыжные соревнования - «ФосАгро Гонку звезд». Это спортивное мероприятие нового формата, в рамках которого на трассу выходили и титулованные лыжники, и юниоры. Особенностью турнира стало отсутствие снега в северном городе. Его пришлось привозить самосвалами из Хибин с высоты 600 м.





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