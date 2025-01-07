В Вологде состоялись гонки на радиоуправляемых машинках

Вологодская область >> Спорт >> 07.01.2025

В вологодском Парке ветеранов труда прошли состязания на радиоуправляемых машинках. Это мероприятие стало традиционным и проводится как в зимнее, так и в летнее время. В 2024 г. оно также прошло, но в Парке Победы.

Для соревнований пришлось привести в порядок гоночную трассу протяженностью 400 м. Параллельно ей проложили бордюры и препятствия. Трамплины радиоуправляемые машинки проходили редко, в основном взлетая, приземлялись на крышу, поэтому остались вопросы к организаторам.

В двух заездах участвовали 20 команд. Это были люди разных возрастов, начиная с 4 лет. Столько было самому младшему гонщику - Глебу Ларионову. Была среди участников и девочка - София Киселева. Она оказалась единственной представительницей слабого пола.
40 участников уровнем соревнований были удовлетворены, но нарекания все-таки были.

Напомним, что теперь гонки пройдут летом в Вологде, а также во многих других городах, потому что в последнее время они стали довольно популярны. Участники используют обычные покупные машинки, многие собирают их сами. Стоимость радиоуправляемых машинок иногда доходит до 100 тыс. руб.





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