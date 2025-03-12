В Мурманске отремонтируют бассейн на ул. Челюскинцев

Мурманская область >> Спорт >> 12.03.2025

Разработка проекта потребует 25,4 млн руб.

В городе собираются провести капремонт здание 60-летнего бассейна на ул. Челюскинцев, 2. Региональные власти выделят 25,4 млн руб. за разработку проекта ремонта. В настоящее время бассейном пользовать нельзя.

Работы предстоит много, поскольку фактически многое придется строить с нуля. В контракте указано, что выигравший тендер должен проверить лестницы, стены, перекрытия, коммуникации на потребность в замене или восстановлении. Разработчики проекта должны предусмотреть освещение фасадов, демонтаж трамплинов, сохранение мозаики, созданной в 1974 г. силами художника Ю. Анкудинова.

Обследование здания нужно сделать за месяц с момента подписания контракта. До 27 октября нужно предоставить готовый проект капремонта, а к 14 ноября иметь на руках экспертную оценку на соответствие техрегламентам. До 15 декабря требуется пройти госэкспертизу, чтобы получить одобрение сметы.

Сейчас правительство региона принимает заявки на тендер. Их можно подать до 7 марта.





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