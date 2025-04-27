Школьники из Мурманска и КНР сыграли в шахматы на онлайн-турнире

Вчера прошел шахматный онлайн-турнир в дисциплине "блиц", в котором приняли участие мурманские и китайские школьники из Ляньюньгана.



Со стороны Мурманска играли в шахматы 10 членов ДЮСШ №17 10-15 лет. Дети играли на площадке "Сопки. Молодежный центр гражданских инициатив".



Мероприятие состоялось при поддержке Федерации шахмат МО.



Победу в онлайн-соревновании одержал М. Тихонов, набравший наибольшее количество баллов. 2-е место также досталось мурманчанину А. Анисимову, третье - китайцу Ян Цзунханю.



131 балла набрали мурманчане в общем зачете. 100 баллов набрали китайцы.



Победители и призеры получили кубки горадминистрации Мурманска и медали. Каждому вручили диплом от главы города. Торжественная церемония награждения состоялась при участии заместителя завканцелярии иностранных дел КНР Лю Пэнда, который присоединился по видеосвязи.



Турнир состоялся в рамках побратимского соглашения, заключенного в ноябре 2024 г. между Ляньюньганом и Мурманском. Тогда же был подписан протокол намерений сторон.