Школьники из Мурманска и КНР сыграли в шахматы на онлайн-турнире
Вчера прошел шахматный онлайн-турнир в дисциплине "блиц", в котором приняли участие мурманские и китайские школьники из Ляньюньгана.
Со стороны Мурманска играли в шахматы 10 членов ДЮСШ №17 10-15 лет. Дети играли на площадке "Сопки. Молодежный центр гражданских инициатив".
Мероприятие состоялось при поддержке Федерации шахмат МО.
Победу в онлайн-соревновании одержал М. Тихонов, набравший наибольшее количество баллов. 2-е место также досталось мурманчанину А. Анисимову, третье - китайцу Ян Цзунханю.
131 балла набрали мурманчане в общем зачете. 100 баллов набрали китайцы.
Победители и призеры получили кубки горадминистрации Мурманска и медали. Каждому вручили диплом от главы города. Торжественная церемония награждения состоялась при участии заместителя завканцелярии иностранных дел КНР Лю Пэнда, который присоединился по видеосвязи.
Турнир состоялся в рамках побратимского соглашения, заключенного в ноябре 2024 г. между Ляньюньганом и Мурманском. Тогда же был подписан протокол намерений сторон.
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