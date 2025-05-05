В Архангельске распустили мини-футбольный клуб «Поморье»



Причина роспуска команды - отсутствие спонсоров. С нынешним спонсором контракт не продлен, а желающих содержать клуб больше нет. Что касается господдержки или поддержки городом, то их нет.



Пока есть только заявление от клуба о том, что из-за отсутствия финансирования команда прекращает тренировочный процесс. Окончательный вердикт будет озвучен к лету.



Речь не идет о полном закрытии клуба. Облправительство и руководство «Поморья» совместными усилиями ищут инвестора. С последним спонсором контракт истек и тот его продлевать не стал. Скорее всего, сам клуб останется, но игроки, тренеры, обслуживающий персонал будут распущены.



Клуб пытается обратить внимание на свои финансовые проблемы правительство Архангельской области. Но оно тоже не обязано на свои деньги содержать профессиональные клубы. Нормальной практикой считается привлечение спонсора, и правительство помогает его искать.



Почему нет желающих? Потому что команда не радует результатами. Она даже не может преодолеть 1-й раунд плей-офф. Кому захочется инвестировать в лузера? Имя спонсора такой команды будет ассоциироваться с неудами. Единственный плюс в таком спонсорстве - в регионе любят мини-футбол, на него ходят, а значит, можно рекламировать себя.