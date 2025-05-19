И. Максимов ушел с поста главного тренера архангельского «Водника»

Архангельская область >> Спорт >> 19.05.2025

Максимов проработал на должности коуча больше 2-х лет. Он является неоднократным чемпионом РФ и мира.

Руководство «Водника» сообщает об уходе Максимова по согласованию сторон.

Клуб под его руководством завоевал Суперкубок России, 2 раза брал серебро чемпионата РФ, попадал в финал Кубка России. Это можно назвать неплохим результатом для команды, но, видимо, нет тем, на который рассчитывало руководство.

Экс-тренер поблагодарил хоккеистов, тренерский штаб, руководство, отметив, что за 2 года они вместе проделали большую работу. Он выразил радость по поводу сохранности «Водника», в том, что ему удалось остаться в топе российского хоккея с мячом. Особой благодарности удостоились болельщики, благодаря которым «Водник» находится в числе лидеров.

Пока и. о. главного коуча «Водника» будет выполнять Ю. Погребной, ранее работавший старшим тренером.

Справка. И. Максимов 9 раз завоевывал титул чемпиона страны, 5 - Кубок России, 3 - Кубок мира, 5 - Кубок европейских чемпионов, 3 - Чемпионский кубок Эдсбюна, 2 - Суперкубок России, 4 раза становился чемпионом мира, 2 - брал титул на призы Правительства России.

Максимов тренировал желто-зеленых с 2023, придя на замену И. Хандаеву, перешедшему в «Кузбасс».





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