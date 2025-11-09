В Череповце прошел турнир по пулевой стрельбе
Карельские спортсмены С. Рекунов и Н. Бакланова выиграли серебро всероссийских состязаний и этапа Кубка страны по пулевой стрельбе. Турнирный этап принимал Череповец.
Рекунов-Бакланова соревновались в паре с соперниками, приехавшими из Владимирской области. Именно они считались лидерами среди юниоров в пулевой стрельбе РФ. Несмотря на стойкость и проявленный характер, представители Карелии проиграли в финале 16:8. Счет говорит о том, что навязать серьезную борьбу за золотые медали они не смогли.
Что касается индивидуальной дисциплины, то Рекунов выглядел уверенно в ВП-60М, поэтому и попал финал, набрав 618,4 очка, что стало подтверждением его звание мастера спорта. Бакланова в ВП-60Ж с 610 очками подтвердила свой разряд кандидата в мастера спорта.
Напомним, что как вид спорта пулевая стрельбы в регионе активно развивается. Работают секции, кружки на разных уровнях, стрелять учатся и отрабатывают навыки с малокалиберным и пневматическим оружием. Но в последнее время интерес несколько снизился, поскольку многие спортсмены опасаются принудительной мобилизации.
