Вратарь ФК «Череповец» получил премию им. Ф. Черенкова



Итог премии ТАСС и министерства спорта РФ подвели на днях в Москве. Премия имени экс-игрока столичного «Спартака» и советской сборной Ф. Черенкова вручается ежегодно за преданность команде.



В этом году ее получил А. Пыркин, голкипер «Череповца». Футболисту вручили приз «За верность» во Второй лиге.



Призер признался, что и подумать не мог, что его весьма скромные успехи в спорте получат высокую оценку.



Андрей играет в ФК «Череповец» с 2016 г. Он пришел в клуб из череповецкой «Шексны», за которую выступал в 2008-2012 гг. Ранее голкипер играл за «Знамя Труда» (Орехово-Зуево).



Такую же премию получил в голкипер ЦСКА И. Акинфеев, но получить ее сам не смог. Футболисту сейчас 39 лет и всю свою спортивную карьеру он посвятил московскому ЦСКА.



Нужно отметить, что премия достанется вратарям гораздо чаще, чем полевым игрокам, поскольку в воротах не нужно быстро бегать. По этой причине срок службы голкиперов гораздо дольше форвардов или хавбеков, это чаще всего возрастные игроки, у которых пик достижений приходит с мудростью и опытом.

















