Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС

Ненецкий автономный округ >> Туризм >> 10.06.2020

В этом году большинство жителей НАО проведут на территории региона. Увеличится количество походов, прогулок на природе, а связи с чем в ГУ МЧС напоминают о необходимости информировать спасательное ведомство о путешествиях по труднодоступным объектам и местностям. Предоставлять информацию должны юрлица, ИП, работающие в туризме, тургруппы, одиночные туристы.

За 10 дней до экскурсии, связанной с активными видами отдыха, в ведомство нужно направить информацию о путешествии, зарегистрировать маршрут, что можно сделать на портале МЧС НАО, электронным или почтовым заказным письмом, по телефону или лично. Информация должна состоять из списка участников, номера телефона главы группы, контактов родственников, маршрута, времени передвижения. Также должно быть обозначено время, когда туристы обязаны выходить на связь.

Если люди заблудятся, их будут искать. Нужно оставаться на месте, подавать звуковые сигналы, развести костер и устроить много дыма. Двигаться в поисках дороги нужно не петляя и ориентируясь по солнцу. 





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