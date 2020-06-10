Перед длительным походом по НАО туристам необходимо предупредить МЧС
В этом году большинство жителей НАО проведут на территории региона. Увеличится количество походов, прогулок на природе, а связи с чем в ГУ МЧС напоминают о необходимости информировать спасательное ведомство о путешествиях по труднодоступным объектам и местностям. Предоставлять информацию должны юрлица, ИП, работающие в туризме, тургруппы, одиночные туристы.
За 10 дней до экскурсии, связанной с активными видами отдыха, в ведомство нужно направить информацию о путешествии, зарегистрировать маршрут, что можно сделать на портале МЧС НАО, электронным или почтовым заказным письмом, по телефону или лично. Информация должна состоять из списка участников, номера телефона главы группы, контактов родственников, маршрута, времени передвижения. Также должно быть обозначено время, когда туристы обязаны выходить на связь.
Если люди заблудятся, их будут искать. Нужно оставаться на месте, подавать звуковые сигналы, развести костер и устроить много дыма. Двигаться в поисках дороги нужно не петляя и ориентируясь по солнцу.
Рекомендуем по теме:
Как быстро скачать Максбет на мобильный?
Ковид-центры в Карелии перешли на работу вахтовым способом
Жители Ненецкого округа получили медпомощь за пределами региона на 151 млн руб.
80 тыс. жителей Мурманской области живут за чертой бедности
В. Уйба пообещал стипендии студентам системы целевого обучения
Кабмин утвердил создание ТОР "Столица Арктики" в Мурманске
Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах