Карелия открыла все туристические объекты

9 июня в республике открылись все туристические объекты, в том числе в помещениях. Посещать закрытые объекты можно группами до 10 человек, а гиды и посетители должны быть в масках, перчатках, защитных экранах, очках. Все обязаны соблюдать дистанцию.



Глава Карелии разрешил принимать гостей базам отдыха и турбазам в Лахденпохском, Питкярантском и Сортавальском районах. Все постояльцы должны жить в отдельных коттеджах/зданиях с отдельным входом и сроком менее месяца. Питаться нужно в номерах или на воздухе, а по всей территории должны находиться антисептики. Обязательно нужно вести журнал контроля температуры. Персонал должен работать в перчатках, масках, очках или лицевых экранах.



В парках культуры возможно проведение игр (пейнтбол, кидбол, лазертаг, страйкбол), но только на открытых площадках.



Определены и размеры защитных перегородок. С 22 июня они должны быть на всех объектах торговли, если у персонала нет лицевых экранов или очков. Перегородка должна иметь высоту 2,2 м от пола, ширину до 1,5 м.