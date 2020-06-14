В Белозерске установили 10 арт-объектов в честь поэта С. Орлова

Вологодская область >> Туризм >> 14.06.2020

Новый турмаршрут появился в Белозерске. Здесь установили 10 арт-объектов, связных с именем поэта Сергея Орлова. Эскизы для этих объектов выбирались в рамках открытого конкурса.

Теперь любители творчества Орлова могу прогуляться по тематическому туристическому маршруту. Пока проект официально не открыт. Его планируют презентовать 22 августа, но предварительная презентация состоится онлайн.

В системе арт-объектов «Планета Орлова» помечены локации, связанные с  творчеством и жизнью С. Орлова в его родном Белозерске. Каждая конструкция имеет QR-код, направляя на который смартфон или планшет, можно перейти на ссылку с информацией о поэте, его творчестве, достижениях. Об этом рассказала Т. Залогина, глава Белозерского краеведческого музея.

Тем временем, активно кипит работа и в Вологде, где работают над  парком Победы. Его благоустраивают, проводят озеленение после масштабного ремонта. Здесь уже установили новые арт-объекты «Карта Памяти» и «Аллея Славы», а и идея одного из них была подсказана мэру горожанами.





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