В Белозерске установили 10 арт-объектов в честь поэта С. Орлова

Новый турмаршрут появился в Белозерске. Здесь установили 10 арт-объектов, связных с именем поэта Сергея Орлова. Эскизы для этих объектов выбирались в рамках открытого конкурса.



Теперь любители творчества Орлова могу прогуляться по тематическому туристическому маршруту. Пока проект официально не открыт. Его планируют презентовать 22 августа, но предварительная презентация состоится онлайн.



В системе арт-объектов «Планета Орлова» помечены локации, связанные с творчеством и жизнью С. Орлова в его родном Белозерске. Каждая конструкция имеет QR-код, направляя на который смартфон или планшет, можно перейти на ссылку с информацией о поэте, его творчестве, достижениях. Об этом рассказала Т. Залогина, глава Белозерского краеведческого музея.



Тем временем, активно кипит работа и в Вологде, где работают над парком Победы. Его благоустраивают, проводят озеленение после масштабного ремонта. Здесь уже установили новые арт-объекты «Карта Памяти» и «Аллея Славы», а и идея одного из них была подсказана мэру горожанами.