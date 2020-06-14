В Белозерске установили 10 арт-объектов в честь поэта С. Орлова
Новый турмаршрут появился в Белозерске. Здесь установили 10 арт-объектов, связных с именем поэта Сергея Орлова. Эскизы для этих объектов выбирались в рамках открытого конкурса.
Теперь любители творчества Орлова могу прогуляться по тематическому туристическому маршруту. Пока проект официально не открыт. Его планируют презентовать 22 августа, но предварительная презентация состоится онлайн.
В системе арт-объектов «Планета Орлова» помечены локации, связанные с творчеством и жизнью С. Орлова в его родном Белозерске. Каждая конструкция имеет QR-код, направляя на который смартфон или планшет, можно перейти на ссылку с информацией о поэте, его творчестве, достижениях. Об этом рассказала Т. Залогина, глава Белозерского краеведческого музея.
Тем временем, активно кипит работа и в Вологде, где работают над парком Победы. Его благоустраивают, проводят озеленение после масштабного ремонта. Здесь уже установили новые арт-объекты «Карта Памяти» и «Аллея Славы», а и идея одного из них была подсказана мэру горожанами.
Рекомендуем по теме:
Как быстро скачать Максбет на мобильный?
Лежачие полицейские или искусственные неровности на дорогах
Закрытие острова Валаам на карантин продлили на 2 недели
В Усинске закончилась прокурорская проверка высоких начислений за тепло
В Коми производителей сельхозпродукции призывают повышать культуру производства
После 2030 г. все библиотеки Коми перейдут на новый стандарт работы
Ученые предложили использовать морских ежей для терапии после COVID-19