В Вологодской области продолжат по-особому относиться к зубрам

Вологодские ученые продолжают работу по выведению зубров. В настоящий момент в регионе их чуть более ста особей, и это самая северная популяция зубров в мире. Регион защищает этих животных. Здесь даже есть программа по защите зубров от браконьеров.



В неблагоприятных погодных условиях для зубров устанавливаются подкормочные площадки, куда животные приходят с детенышами. Зубры находятся в прекрасной форме, поэтому ежегодно у них рождается потомство, которое и помогает сохранить популяцию в области.



Завезли зубров в Вологодскую область зимой 1991 г. Эти животные краснокнижные, поскольку в мире их всего 8 тыс. Вологодская популяция считается самой вольноживущей, а каждого зубра местные ученые знают в лицо. Это позволяет бережно сохранять все поголовье. Ученые стараются поддерживать генофонд бизонов, завозя новых животных.



Все особи живут в тайге, и уже хорошо адаптированы к суровому климату. Обычно этот вид обитает гораздо южнее, а в Вологодскую область был завезен искусственно с целью эксперимента.