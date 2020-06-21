В Вологодской области продолжат по-особому относиться к зубрам

Вологодская область >> Туризм >> 21.06.2020

Вологодские ученые продолжают работу по выведению зубров. В настоящий момент в регионе их чуть более ста особей, и это самая северная популяция зубров в мире. Регион защищает этих животных. Здесь даже есть программа по защите зубров от браконьеров.

В неблагоприятных погодных условиях для зубров устанавливаются подкормочные площадки, куда животные приходят с детенышами. Зубры находятся в прекрасной форме, поэтому ежегодно у них рождается потомство, которое и помогает сохранить популяцию в области.

Завезли зубров в Вологодскую область зимой 1991 г. Эти животные краснокнижные, поскольку в мире их всего 8 тыс. Вологодская популяция считается самой вольноживущей, а каждого зубра местные ученые знают в лицо. Это позволяет бережно сохранять все поголовье. Ученые стараются поддерживать генофонд бизонов, завозя новых животных.

Все особи живут в тайге, и уже хорошо адаптированы к суровому климату. Обычно этот вид обитает гораздо южнее,  а в Вологодскую область был завезен искусственно с целью эксперимента. 





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