«Кометы» до острова Кижи не смогут пустить до середины лета

До острова Кижи, Заонежья из Петрозаводска до сих пор невозможно добраться на "кометах", хотя разрешение губернатора на возобновление перевозок водным транспортом вступило в силу.



Не работает городской причал, поэтому водному транспорту просто некуда причаливать для высадки и посадки пассажиров. Сейчас объект находится в процессе передачи из федеральной собственности в республиканскую, поэтому до середины июля работать не сможет.



Минтранс Карелии сообщил, что перевозки стартуют с 1 июля. Кижи принимают туристов с 20 июня, и сейчас они теряют большие деньги на отсутствии туристов.



Стоимость билетов до острова вырастет, хотя все будет зависеть от пассажиропотока. Если разрешат перевозить малое число людей, цена вырастет, так как нужно окупить поездку. Из-за коронавирусных ограничений на борту придется соблюдать социальную дистанцию, а это уменьшит пассажиропоток в 2 раза. Напомним, что в 2019 г. билет на «комету» стоил 2950 руб.



Пока до острова Кижи придется добираться другим водным транспортом.