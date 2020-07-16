В архангельском музее «Малые Корелы» возобновлят экскурсии

Архангельская область >> Туризм >> 16.07.2020

В регионе разрешили проводить экскурсионные туры на открытом воздухе, но лишь малыми группами и с учетом соблюдения профилактических мер. Остаются под запретом экскурсии внутри зданий.

Посетители «Малых Корел» могут заказать обзорную или тематическую экскурсию. Экскурсии проводятся для групп до 5 человек. В музее закрыты интерьерные экспозиции, выставки, чайные дома.

Сотрудники обязаны пользоваться масками и антисептиками, посетители должны быть в масках.

«Малые Корелы» работают с 10:00 до 20:00, а кассы – до 19:00.

Напомним, что ранее музей работал в режиме парка, т. е. на его территории можно было гулять с соблюдением соцдистанции 1,5 м. С 15 июля музей возобновил проведение экскурсий по открытой территории. Конечно, это не дает полного представления о музее и его возможностях, но пока это единственное, что могут предложить туристам. Учитывая тот факт, что туристов сейчас мало, предложений музея должно хватить. Полное открытие экспозиций может произойти только после полного снятия ограничительных мер. 





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