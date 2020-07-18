Жители НАО могут помочь развитию туризма в округе

Стартовало голосование российского конкурса на создание туристских рекреационных кластеров, развитие экотуризма в РФ. От Ненецкого округа на конкурс выставлено две заявки.



На статус особо охраняемых природных территорий НАО претендуют две локации - Пым-Ва-Шор и Северный Тиман в рамках проектов «Живая вода – Пым-Ва-Шор. Экологизация региональных туристических проектов», «Развитие экотуризма на территории парка «Северный Тиман».



Поддержать проекты НАО по развитию туризма можно зайдя на портал https://priroda.life/ в раздел «География». Пройдя быструю регистрацию или авторизацию с помощью соцсетей, нужно выбрать на интерактивной карте округ и поставит «лайк» окружным проектам.



Голосовать могут все желающие до 28 июля. На втором этапе конкурса, подразумевающем работу по реализации проектов, будут работать специалисты. Он продлится до ноября 2020 г.



Организатор – Агентство стратегических инициатив.



Целью конкурса является выявление территорий по развитию экотуризма в части создания туристских и рекреационных кластеров в охраняемых зонах и прилегающих к ним ООПТ, способствующих развитию МСБ.