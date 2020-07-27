Развитию туризма в Карелии мешает отсутствие общественных туалетов

Республика Карелия >> Туризм >> 27.07.2020

Карелия имеет массу интересных мест, которые могут вывести республику на новую волну популярности у туристов. Но есть отдельные проблемы, которые в республике не решаются годами, и касаются они комфортного пребывания людей на туристических объектах.

Например, чтобы добраться до водопада Кивач в одноименном заповеднике , туристам нужно 2 км идти до входа в заповедник по проезжей части.

Туалетов нет не только в городах, но и на природных объектах, а значит, люди ходят по нужде в кусты, засоряя обочины салфетками и белыми платочками. На территории «Кивача» всего 2 кабинки туалета, в которые невозможно зайти из-за антисанитарии.

Нет туалетов возле источников Марциальных вод, а как можно пить воду, если потом некуда сходить туалет? Такая же проблема в парке Рускеала, где нет ни одного общественного туалета по дороге в парк, а это расстояние 300 км!

В Петрозаводске туристов водят в туалет в торговые центры, так как других туалетов в городе просто нет. Эту проблему не раз обсуждали на самом высоком уровне, но воз и ныне там.





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