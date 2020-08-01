Жители Коми предпочитают отдыхать в Турции
В 2019 г. по статистики Комистата 51 % жителей республики совершил экскурсионную или турпоездку, а самой посещаемой страной стала Турция. В ней побывали 53 % жителей региона. Далее по популярности идет Тунис с 13 % и Таиланд, ОАЭ и Кипр с 4 %. Это говорит о том, что люди предпочитают ездить не в экскурсионные туры, а на пляжные курорты.
Самыми посещаемыми регионами России стали: Краснодарский край и Крым, что подтверждает пляжную тенденцию в отдыхе, а также Кировская область, Санкт-Петербург и Коми. Но в эти регионы жители Коми также едут в основном не на экскурсии.
Жители республики отказывают себе в поездках из-за нехватки денег, по семейным обстоятельствам, а у жителей сел вообще отсутствует интерес к каким-либо поездкам и саморазвитию. Это весьма грустно, и в очередной раз доказывает, что в селах жизнь идет по своему сценарию. Там люди культурно не развиваются, предпочитая развлечениям домашние посиделки и застолья. Этим людям ничего не интересно, кроме получения денег и траты их на алкоголь.
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