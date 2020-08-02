В карельских гостиницах не осталось свободных номеров

Отдых в Карелии в этом году пользуется у россиян спросом.



Так как за границу ехать невозможно, жители европейской части страны решили посмотреть Карелию. Таких желающих оказалось настолько много, что свободные номера в отелях и хостелах закончились, оказалось, что республика не готова обеспечить жильем такой турпоток. Заняты все отели, загородные базы отдыха, частные дома. В республику туристы массово устремились с начала июля, и теперь многие отели забиты до середины сентября. Такого в Карелии не было никогда.



В основном люди приезжают самостоятельно, также популярностью пользуются групповые туры. В июле спрос на них вырос на 40 %.



Серьезно возрос объем частных экскурсий в Соловки, но туда можно поехать только с тестом на коронавирус. Туристы готовы отдать за тест 1750 руб. ради того, чтобы увидеть Соловки. Число желающих заняться рафтингом выросло в 7 раз, а турфирмам приходится отказывать туристам, так как не хватает профессиональных инструкторов. Традиционно много путешественников едет в горный парк Рускеала.