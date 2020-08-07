Эжвинский суд помог Сыктывкаре вернуть деньги за сорванный отпуск

Жительница Эжвинского района Сыктывкара через суд взыскала деньги с туроператора. Спор между "Регион туризм" и женщиной возник из-за того, что она купила тур в Турцию в декабря 2019 г., а в апреле 2020 г. турагент расторг договор со стороны туроператора. Сыктывкарка потребовала возвращения оплаченных по договору денег.



В "Регион туризм" ответили, что деньги не возвращают, но можно перенести тур на другую дату, когда снимут ограничения по COVID-19. Туроператор мог зачесть деньги в случае бронирования тура в другую страну до конца 2021 г.



Суд удовлетворил иск женщины, а туроператора взыскана полная цена тура - 98 тыс. руб.



В Эжвинском суде воспользовались ст. 14 ФЗ №132 об основе турдеятельности, положением закона №166-ФЗ, постановлением правительства России №1073, которое устанавливает особенности по исполнению договоров о турах на 2020-2021 г.



Но женщина могла и не доводить дело до суда, а просто поехать в Турцию по своей путевки в любое удобное время, когда возобновиться авиасообщение.