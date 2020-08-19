Власти Коми надеются на повышение популярности туров к плато Маньпупунер

Возврат части денег, потраченных на туры по стране, за счет федеральной программы, может повысить интерес к внутрироссийскому туризму. Соответствующим распоряжением правительство выделило 15 млрд рублей, туристам будет возвращаться от 5 до 15 тыс рублей. В курортных регионах программа начнет действовать с октября, в оставшейся части страны она уже заработала.



По мнению руководителя Финно-угорского этнопарка Елены Ивановой, труднодоступные заповедные места Коми, посещать которые достаточно дорого, могут заинтересовать туристов, лишенных заграничного отдыха. Стоимость вертолетного тура на плато Маньпупунер превышает 42 000 рублей с человека. Кэшбэк от государства позволит большему числу туристов посетить это необычное место.



Маньпупунер является геологическим памятником в Печеро-Илычском заповеднике. На плато стоят семь столбов выветривания высотой 30-42 метра. С ними связаны легенды народа манси. Заповедник вместе с национальным парком «Югыд ва» составляет самую большую в Европе охраняемую природную территорию.