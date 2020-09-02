В Пряжинском районе снимают фильм для туристов

Республика Карелия >> Туризм >> 02.09.2020

Сюжет картины о том, как парень и девушка приезжают на практику в Карелию. Они встречают много неизведанного, интересного, делятся впечатлениями в своем боге. Таинственные руины Петровских заводов в Тулмозерье, сплав по р. Шуя, загадочная деревня  со своим чувством юмора Киндасово представлены глазами блогеров. Они открывают дух Карелии гостям республики.

Съемками фильма занимается молодежь из Союза кинематографистов Карелии, кинокомпании «Ольверк». Фонд поддержки и развития Пряжинского района «Вместе» выиграл президентский грант на создание фильма. Этот проект поможет раскрыть таланты юных актеров, режиссеров, сценаристов, а также новые горизонты для туризма Карелии.

Съемки короткометражного игрового фильма проходят в рамках проекта «Пряжинский район от берега до берега». Материал уже отснят и находится на стадии монтажа. Специалисты оформляют звуковое, музыкальное сопровождение, монтируют сцены, проводят цветокоррекцию.

В результате проекта должен появиться новый турмаршрут «От берега до берега». Его презентуют осенью туркомпаниям.





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